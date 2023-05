En medio de las dudas sobre lo que será su futuro a partir del próximo 30 de junio, Lionel Messi se ausentó al primer entrenamiento de la semana en París Saint-Germain y emprendió viaje rumbo a Arabia Saudita junto a su familia.

Luego de la derrota del conjunto de la capital francesa como local por 3-1 contra Lorient, en el partido correspondiente a la fecha 33 de la Ligue 1, el astro argentino voló de sorpresa hacia Medio Oriente donde su presencia causó una especie de revolución.

“Me complace dar la bienvenida al Embajador de Turismo de Arabia Saudita, Lionel Messi, y a su familia en sus segundas vacaciones aquí. Estamos felices de compartir nuestra auténtica bienvenida saudita con todos ustedes”, escribió en su cuenta de Twitter el Ministro de Turismo de Arabia Saudita, Ahmed Al Khateeb.

Messi is enjoying his family time in Saudi pic.twitter.com/JDqyUVfUBA

— Messi Media (@LeoMessiMedia) May 1, 2023