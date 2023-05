A pocas semanas del viaje de Shakira junto a Sasha y Milán a los Estados Unidos para efectivizar el cambio definitivo de residencia, Gerard Piqué viajó a Miami para encontrarse con sus hijos.

Se trata de una de las travesías más esperadas por el exfutbolista, que de ahora en adelante deberá acostumbrarse a este tipo de periplos para reencontrarse con sus herederos.

Cabe destacar que el viaje del empresario se produjo luego de sus extraordinarias vacaciones en Abu Dabi junto a Clara Chía Martí, en el marco de la celebración de los 24 años de la joven.

Volviendo al viaje a norteamerica, lo que si cumplió el exdefensor de Barcelona es no estar acompañado por la especialista en Relaciones Públicas, con la intención de evitar cualquier inconveniente.

