La infanta Elena ha sido una de las integrantes de la familia real de España más perjudicadas, luego de que saliera a la luz la existencia de una supuesta hija de Juan Carlos I. Ante esta delicada situación, la hija del rey emérito decidió ir contra su hermano, el rey Felipe VI, y hacerle un feroz reclamo por su actitud.



Según la prensa española, la infanta Elena y la infanta Cristina están muy dolidas con el nuevo escándalo que envuelve a su padre. Pero, no solo porque ellas siempre defienden la postura de Juan Carlos I, sino porque nunca imaginaron una situación tan terrible como esta. Ante esto, Elena arremetió contra Felipe VI por no defender el honor de su padre y de su madre.





Aunque al principio la infanta Elena sintió un gran enojo contra Juan Carlos I, porque esta nueva polémica daña directamente la imagen de la reina Sofía, luego se comunicó con él para asegurarse de que estuviera tranquilo. A su vez, también mantuvo una larga conversación con su madre, quien todavía no se ha mostrado públicamente luego de que saliera a la luz la información sobre Alejandra. Informa Voces Críticas

Pero el llamado más importante lo tuvo con el rey Felipe VI, a quien le solicitó hacer lo necesario para proteger la imagen de Juan Carlos I y la dignidad de la reina Sofía. Pero, el esposo de Letizia no se mostró dispuesto a cooperar para que esta delicada información no se continuara difundiendo. De hecho, aún no ha hecho ninguna declaración al respecto y todo indica que nunca lo hará.







Una vez más, la infanta Elena y la infanta Cristina quedaron del lado de Juan Carlos I y la reina Sofía; y del otro se ubicaron el rey Felipe VI y la reina Letizia, quienes han hecho todo lo posible por tomar distancia del escándalo con la supuesta hija ilegítima del emérito. De hecho, los reyes de España solo publicaron un comunicado admitiendo que nunca estuvieron al tanto de esta situación.