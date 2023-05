Se sabe que Lionel Messi atraviesa horas cruciales para la definición del futuro de su carrera deportiva. Es que el deportista argentino ya tiene prácticamente asegurada su salida del París Saint Germain, por lo que está evaluado su regreso al Barcelona.

Sin embargo, esa decisión no depende de él sino de otras factores en torno a reglamentaciones de la liga española. Mientras, tanto, el astro sigue concentrado en los entrenamientos y en el desarollo de la Ligue 1 de Francia, donde ayer el PSG cayó 3 a 1 contra Lorient, en condición de local, en un partido disputado por la fecha 33 del torneo local.

Hoy, a pesar de las especulaciones, Lionel Messi viajó, junto a su familia, a Arabia Saudita, país en el que se desempeña como Embajador de Turismo. Esta información fue confirmada por Ahmed Al Khateeb, Ministro de Turismo de aquel país.

No es la primera vez que el astro viaja hacia allí, siendo que ya había estado con Leandro Paredes -compañero de la Selección Argentina- en mayo de 2022. En aquel momento, participaron de un evento como embajadores. Informa Voces Críticas.

I am happy to welcome #Messi and his family to Saudi to enjoy the magical tourist destinations and authentic experiences.

We welcome visitors from all around the world to experience a unique trip to Saudi Arabia and its hospitality. 🇸🇦#WelcomeMessi pic.twitter.com/QQGdnAqQ08

— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 1, 2023