Hace casi un mes que Gerard Piqué vio como Shakira se mudaba junto a sus hijos, Milán y Sasha, a Miami. Tal y como habían acordado, el exfutbolista le permitió trasladarse hacia el otro país otorgándole la custodia total de los menores.

Según había trascendido de distintos medios, esta decisión del ex defensor del Barcelona había sido a cambio de la mansión de Barcelona en la que convivieron durante más de 12 años con la cante y una suma de dinero.

De todas formas, por más que la colombiana tenga la custodia total de sus hijos, Piqué debe hacerse presente 10 días al mes para visitar a los menores en Estados Unidos. Así lo hizo días atrás para cumplir con su primera visita oficial desde que sus hijos se mudaron.

Sin embargo, al llegar a Miami, Gerard Piqué tuvo que hacer frente a varias complicaciones que se le fueron presentando y que en algunos tuvo que ver Shakira. En primer lugar, al aterrizar en Estados Unidos, el ex defensor del Barcelona fue increpado por la prensa local y tuvo un fuerte encontronazo con los medios.

Además, la cantante y compositora colombiana se lo puso difícil y logró que de sus 10 días de visita pasaran a ser 5, por lo que Piqué solo pudo compartir durante ese tiempo con Milán y Sasha. Según el argumento de Shakira, el exfutbolista ya había cumplido con cinco días junto a los niños a principios de abril, antes de la mudanza, por lo que esto días lo completarían.

Finalmente, otro de los problemas que tuvo que hacer frente Piqué fue el hecho de alojarse en un hotel, ya que aún no ha conseguido casa en Miami. Esto hizo que pueda ser fácilmente fotografiado, algo que no le agrada demasiado al ex defensor del Barcelona. Informa Voces Críticas.