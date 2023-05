Para nadie es un secreto que una de las integrantes de la realeza mejor considerada en todo el mundo es la reina Letizia quien con su fuerte carácter ha conseguido mejorar la imagen de la monarquía en España y todos sus actos públicos son aplaudidos tanto en nuestro país como en todo el mundo.

Sin embargo, no todo es color de rosa para la reina Letizia ya que dicen que su pasado fue muy escandaloso y mucho se ha hablado de sus anécdotas de juventud ya que se cuenta que tuvo una época rebelde hasta existen imágenes suyas fumando y se habla de algún tatuaje. Actos que no son bien vistos en la monarquía, por lo que son severamente criticados y no aceptados.

La mamá de la princesa Leonor y la Infanta Sofía como cualquier persona en su juventud vivió episodios rebeldes durante su estancia en la universidad, primero para poder costear sus estudios vendía tabaco en las calles de México, luego llegó a casarse con uno de su ex profesor y se divorció antes de conocer a quien actualmente es su esposo, el rey Felipe VI. Informa Voces Críticas

Pilar Eyre manifestó que la reina Letizia tenía una hermana que estudiaba en Cataluña por lo que aprendió a hablar catalán. De hecho, aprendió el idioma haciendo autostop para ir de playa en playa, la periodista asegura que la monarca llevaba una vida sexual ajetreada en algunos campings.

Pero eso no es todo, se filtró además una información entre sus amigos y personas allegadas a la reina Letizia que desencantó a todos y es que la soberana se hizo un tatuaje en un lugar oculto de su cuerpo, quien probablemente sepa donde tiene grabado el dibujo sería el rey Felipe, ya que en ninguna de las fotos donde aparece se la ha podido ver en ninguna parte de su cuerpo.

Lo más impactante es que se dice que la reina Letizia tuvo que decirle adiós a este grabado ya que la familia real le pidió que se borrara el tatuaje si quería ingresar a la realeza ya que no estaba bien visto que una futura reina tuviese un tatuaje. De momento se desconoce si obedeció el pedido de Zarzuela. Lo que si es cierto es que se lo quitase o no la monarca hizo todo lo posible para que nadie lo viese nunca y de hecho nunca han aparecido fotos donde se muestre el tatuaje por lo que se presume que la parte donde lo tiene es un lugar muy secreto.

Voces Críticas habilitó la sección FÚTBOL. Podés ingresar desde el Menú del diario o hacés click en link. Allí encontrarás todo lo que necesitas saber acerca de: COPA LIBERTADORES, COPA SUDAMERICANA, COPA ARGENTINA, LIGA DE ARGENTINA, LIGA ALEMANIA.