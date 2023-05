Álvaro Simón Padrós, ministro de desarrollo productivo, en comunicación con LV12 Radio Independencia destacó: “Como todos los años estamos muy preocupados por el normal abastecimiento para la industria, en estos momentos el gas garantiza el inicio de la zafra azucarera y de la zafra citrícola y estamos haciendo gestiones ante la secretaría de energía de La Nación para que la provisión de gas se normalice y nos permita iniciar y tener un avance feliz de ambas zafras. Hay que hacer inversiones y felizmente estamos próximos a finalizar el gasoducto Néstor Kirchner y a partir de la construcción de ese gasoducto seguramente estos altibajos en la provisión del gas para la cuenca del norte y para la industria azucarera y citrícola, finalmente tengamos garantía de que vamos a tener gas suficiente para producir”.

“Con las gestiones que hagamos ante la secretaria de energía Fravia Royón y que estamos hablando constantemente con ella y con parte de su equipo, creo que vamos a poder sortear con eficiencia este problema”, explicó.

Por otro lado, agregó que permanentemente hacen gestiones, no tan solo él, sino que también Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, porque entienden la incidencia que tienen estas dos industrias en el producto bruto geográfico que es muy importante, genera muchos puestos de trabajo y necesitan que se garantice la provisión de gas. “Las gestiones están hechas, estamos esperando que se defina la compra de gas en Bolivia para tener una provisión normal para esta campaña”.

“Ambas campañas han iniciado sin inconvenientes, a medida que va avanzando la zafra azucarera y citrícola, la demanda además va a ir aumentando y en ese sentido, GASNOR nos explicó que hay que priorizar primero el consumo domiciliario, después se prioriza la venta de GNC para los automóviles y finalmente para la industria. Estamos trabajando para que la industria no sufra una falta de gas porque eso va a tener una incidencia no tan solo en la economía sino que también una incidencia social porque muchas gente que trabaja hoy en ambas actividades, puede correr riesgo su trabajo si no tenemos una provisión normal de gas”, expresó.

Además, expresó que durante la época de zafra, entre empleo formal y contratados, hay aproximadamente 35.000 personas. “Por eso la preocupación y la gestión que hacemos permanentemente ante La Nación y esperamos que finalmente se construya el gasoducto Néstor Kirchner y a partir de la construcción de ese gasoducto, seguramente no vamos a tener estos altibajos al inicio de la zafra”.

