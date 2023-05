Alejandro Garnacho se ha mantenido bajo el ojo de los argentinos luego de que se anuncie que el Mundial Sub-20 de fútbol se jugará en Argentina, pues al ser sede el equipo de Javier Mascherano podrá tener su presencia. Sin embargo, el fútbol profesional continúa y Garnacho es parte del Manchester United, por lo que muchas dudas surgieron a raíz de su asistencia.

Entre un tire y afloje, Javier Mascherano voló hacia Europa con el fin de convencer al Manchester United, al Real Madrid y al Brighton de permitirle a sus jugadores ser parte del Mundial. Alejandro Garnacho, por su parte, le escribió una carta a su entrenador Erik Ten Hag pidiéndole por favor la posibilidad de participar.

“Necesito escribir mi historia con la camiseta argentina. Le pido por favor que me dejen ir”, habría dicho el joven, el cual recibió una respuesta negativa de igual manera. No obstante, el español nacionalizado argentino renovó contrato con su equipo. Aunque esa no fue la única noticia que nos tomó por sorpresa, sino que también anunció que sería padre.

Enzo será el nombre del niño, cuyo género se reveló en una celebración hace unos días. Garnacho se mostró extremadamente feliz por ello, pues seguramente su mayor deseo era que su bebé fuese varón. Además, el niño ya cuenta con una camiseta y un enterito del Manchester United, informa Voces Críticas.

Hoy mismo, el joven de 18 años ha posteado la primera imagen de la ecografía en una historia de Instagram. “Papá te espera con muchas ganas hijo”, escribió en el mismo posteo, donde se le permite ver extremadamente orgulloso. ¿Veremos a Enzo ser parte de la liga profesional en unos años?

