“Tucumán estuvo entre los diez destinos más visitados”

Gregorio Werchow, secretario de turismo de la CAME, habló en LV12 y dijo que “fue un fin de semana que no hemos podido comparar con los anteriores ya que el último fue en el 2018 ya que se trata el 1 de mayo un feriado no trasladable. Recién ahora hemos podido tener este fin de semana”. “Fue un poco inferior al 2018, pero totalmente justificable porque en 2018 fue en un fin de semana XXL”, agregó.

El representante de la CAME sostuvo que el fin de semana largo que pasó fue “satisfactorio”. Y en ese sentido señaló que aumentó notablemente el valor de gasto, a niveles constantes creció un 18%. Se gastó un promedio de 11.300 pesos por día y por persona, y la media de pernoctación fue de casi tres noches. “Tuvo un impacto económico de 29 mil millones de pesos en las economías regionales y fundamentalmente en el interior del interior”, resaltó.

Cambio en el comportamiento del turismo

Werchow detalló que quizás hace 20 años atrás la gente vacacionaba durante todo el mes de enero y durante el resto de los meses no había tanta movilización turística. Sin embargo, la tendencia cambio con los fines de semana largos y ahora los argentinos deciden hacer turismo en periodos cortos, pero durante todo el año.

image.png Tucumán estuvo entre los diez destinos más elegidos durante el último fin de semana largo.

El impacto de la inflación en el turismo

Sobre este punto indicó que la inflación impacta directamente en el nivel de gasto y en el de movilización de la gente. “Si esto no se controla es muy difícil tener un crecimiento sostenido”, remarcó.

Además, también explicó que generalmente la gente utiliza mucho la tarjeta de crédito y debido a los altos intereses por refinanciación esto bloquea el margen de consumo y por lo tanto también es un limitante.

Previaje 4

Werchow si bien dijo que este último PreViaje fue limitado (15 mil millones de pesos), el programa “es una extraordinaria herramienta de reactivación de la actividad”.

Los números de Tucumán

La provincia de Tucumán figuró entre los destinos más demandados entre quienes viajaron por vía aérea, o realizan reservas por plataformas online.

El turismo rural comunitario fue lo más requerido, dentro de las variadas propuestas culturales. Además, hubo mucho tránsito por la Ruta Nacional 40 que, a esa altura, se encuentra repleta de pequeños poblados, cardones, viñedos, donde se pudo ver a los turistas recorriendo pasajes rurales como El Bañado o comprando dulces en El Pichao. Entre las ciudades más concurridas estuvieron San Pedro de Colalao, Tafí del Valle, San Javier y Amaicha del Valle.

El gasto diario fue de alrededor de $9.500, por persona.

