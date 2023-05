Lionel Messi se enfrentó a una gran polémica la mañana de este martes, ya que desde los medios locales informan que finalmente será sancionado por el equipo al mando de Christophe Galtier, el París Saint-Germain.

El capitán de la Albiceleste viajó hacia Arabia Saudita, lo que le trajo grandes problemas ya que según indican medios franceses como RMC Sports, Le Parisien y L’Equipe, el argentino no avisó a las autoridades de su club que faltaría a los entrenamientos, por lo que desde el PSG lo consideraron una falta gravísima y digna de ser sancionada.

Dos semanas es que se ha inhabilitado para jugar Lionel Messi, por lo que se perderá los próximos dos partidos de la Ligue 1, primero ante Troyes y luego ante Ajaccio, quienes son considerados dos de los rivales más débiles a quienes iban a enfrentar. Tampoco podrá entrenar con el plantel en ese tiempo y, aparentemente, no tendrá goce de sueldo.

“Todo ha sido barajado por el club por lo que internamente se califica como un grave error. El PSG inició este clásico procedimiento disciplinario tras el incumplimiento/ausencia de un empleado sin autorización alguna. No se harán más comentarios desde el club”, anticipó el portal RMC Sports.

El futuro del campeón del mundo aún es incierto, pero lo que sí es seguro es que no renovará con el PSG. Esto se debe a que Antonela Roccuzzo no inscribió a sus hijos al colegio francés y además, Lionel Messi ya debería haber renovado contrato con el equipo parisino, pero no lo ha hecho y se especula que no lo hará a último momento, informa Voces Críticas.

Voces Críticas habilitó la sección FÚTBOL. Podés ingresar desde el Menú del diario o hacés click en este link. Allí encontrarás todo lo que necesitas saber acerca de:COPA LIBERTADORES, COPA SUDAMERICANA, COPA ARGENTINA, LIGA DE ARGENTINA, LIGA INGLATERRA, LIGA DE FRANCIA, LIGA DE ESPAÑA, LIGA DE ITALIA, LIGA ALEMANIA.