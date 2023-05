Hace un mes que Adamari López sorprendentemente dejó de conducir “Hoy Día”, el programa matutino de Telemundo, por “una decisión en conjunto” con la cadena hispana. Desde ese momento, se enfocó en su hija Alaïa, quien festejó su primera comunión, hace varias semanas.

Además, la presentadora está centrada en su salud y bienestar personal. “Estoy todos los días yendo al gimnasio”, reveló en entrevista para People en Español. Sin embargo, estos días, se percató de una situación que le generó preocupación y sobre la que alertó a sus seguidores para impedir que caigan en trampas.

En un video publicado en su Facebook, Adamari López expresó: “revisando todo lo que tengo en las redes sociales me encontré con muchísima gente que me envió mensajes en donde se promociona que yo estoy vendiendo pastillas, haciendo dietas mágicas, que, si me tomo unas gomitas, un montón de productos que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo y obviamente nada que este promocionando ni vendiendo. No tomo gotas, ni uso pastillas, ni de ninguna manera promociono ninguno de esos productos que dicen que milagrosamente te van a bajar de peso”.

La conductora explicó que están utilizando fotos suyas sacadas de sus redes sociales y grabaciones de cuando conducía “Hoy Día”, “como si fuera para la promoción de cada uno de estos productos”, informa Voces Críticas.

“No caigan en ninguna de estas ventas falsas”, alertó Adamari a sus seguidores. “Todo lo que yo pueda hacer lo promociono directamente yo solamente en mis redes sociales. Solo quería dejárselos saber porque no quiero que los engañen, no quiero que pierdan su dinero, no quiero que crean en cosas que no son reales”, agregó.

Finalmente, López aclaró que está siguiendo un plan de alimentación y uno de ejercicios de manera “saludable” para poder “mantenerse” como hasta ahora la vieron. “Me estoy esforzando mucho, como ustedes saben he dejado el refresco del todo y me he estado dedicando a cuidarme para verme y sentirme como a mí me gusta y como yo quiero”, concluyó.

