Carlos III, es un rey considerado por muchos como una figura cercana y afable, no está pasando por su mejor momento en el trono. A pesar de que se encuentra a las puertas de su coronación como el monarca más importante del mundo, el reinado del sucesor de Isabel II está siendo objeto de constantes amenazas y manifestaciones antimonárquicas en el país. Este clima hostil se ha agudizado recientemente, cuando un ciudadano ha intentado acabar con la vida del monarca británico.

El suceso ocurrió en el Palacio de Buckingham, donde el hombre en cuestión se presentó con un paquete sospechoso ante el edificio. Al parecer, el individuo también gritaba consignas contra Carlos III, lo que provocó la inmediata intervención de los Guardias Reales, quienes lograron retener y detener al agresor antes de que pudiera causar daño alguno.

There has been a frightening security scare at Buckingham Palace. An armed man has been arrested at the gate after threatening to murder King Charles III ahead of Saturday’s coronation. The entire incident was captured by 7NEWS cameraman @Henry_Lynch7. https://t.co/lzXeJ6J6gc pic.twitter.com/WQ3NlYGvo3

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) May 3, 2023