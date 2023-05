Camila Parker y su esposo, el rey Carlos III, serán coronados el sábado próximo con un mega evento. Ahora se conocieron detalles del evento y las diferencias que habrá entre el rey y su esposa. Además, se supo que existen unas majestuosas joya que la reina no podrá usar.

La reina Camila tendrá el título, pero no podrá usar las joyas que usaron sus antecesoras. Sólo podrá rosarlas. Desde el palacio de Buckingham resaltaron que al momento de ser ungida no usará el cetro y la varilla de reina consorte que usó la reina madre en 1937. Camila sólo las tocará antes de que sean colocadas en el altar de la abadía de Westminster.

Además, la esposa de Carlos III no usará el anillo de la reina consorte. Esta joya tiene un gran valor histórico. Es que la misma que simboliza la unión de la reina con el rey y la nación británica. Al igual que las otras joyas, Camila Parker sólo la rosará con los dedos, sin llegar a ponérselo tal como hicieron las anteriores reinas.

De acuerdo a lo que informaron desde Buckingham, esto es una determinación que se ha tomado para simplificar la ceremonia y adaptarla a los tiempos actuales. Cabe resaltar que esa es una de las premisas del rey Carlos, acercar la realeza a la comunidad, humanizarla y esta es una de las medidas que consideran necesarias. Informa Voces Críticas.

Cabe resaltar que además de no usar estas joyas, Camila Parker tendrá una unción diferente a la de su esposo. Es que cuando Carlos III reciba el aceite sagrado, ese momento será en la intimidad. Se colocará para que los invitados no sean parte de ese momento. Con Camila no se hará ese procedimiento y la unción será pública.

De esta manera, habrá varias y significativas diferencias entre la coronación de Camila Parker y otras reinas. Además, habrá una muy simbólica con su esposo y será el momento más sagrado de la coronación.

