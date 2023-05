La coronación del rey Carlos III y Camila Parker tendrá notables ausencias. Una de ellas es la del presidente de los Estados Unidos Joe Biden que decidió no asistir. De todas maneras, la Casa Blanca estará representada en Londres por Jill, la primera dama. Donald Trump criticó duramente esta determinación.

El ex presidente estadounidense consideró que la determinación de Joe Biden de no aceptar la invitación de Carlos III es una actitud irrespetuosa. Por eso es que no dudó en considerar que esa decisión lo sorprendió.

Trump quien ha considerado “un buen hombre” al rey Carlos III resaltó que a su parecer la actitud del actual presidente de los Estados Unidos no puede ir al evento por su edad. Es que ya tiene 80 años y según su parecer no estaría en condiciones de asistir.

Desde la Casa Blanca rechazaron todas esas consideraciones y resaltaron que de ninguna manera la actitud de Biden es un desaire para el rey Carlos III y la familia real. Es por eso que agregaron que el presidente sí aceptó la invitación del rey a visitar Reino Unido. Es por eso que no descartaron que lo pueda hacer pronto.

Por otra parte, Donald Trump reveló que si él fuera presidente de los Estados Unidos no se perdería el gran evento que se desarrollará el próximo sábado. Cabe resaltar que la misma contará con unos 2000 invitados. Informa Voces Críticas.

De esta manera, Trump cuestionó de manera categórica al presidente de los Estados Unidos por no concurrir a la gran celebración convocada por Carlos III y Camila Parker.

