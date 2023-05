El reinado de Carlos III ya tiene unos meses. Desde el fallecimiento de Isabel II el 8 de septiembre del 2022, su hijo asumió de inmediato el trono. Sin embargo, y como es tradición, debe pasar cierto tiempo entre la muerte de una monarca y la coronación oficial del siguiente.

En este tiempo ya fueron notorios los cambios implementados por el nuevo rey inglés. Desde reemplazos de choferes hasta drásticos cambios de tradiciones, la imagen de la corona inglesa ya sufre una marcada renovación.

Era un deseo de Carlos III desde que era duque de Gales. Sentía que la monarquía debía cambiar su estructura por completo, hacerla más actual y equitativa, informa Voces críticas.

Los desalojamientos del príncipe Andrés y del príncipe Harry y Meghan Markle de sus respectivas residencias inglesas son también una muestra del enfoque del sucesor de Isabel II respecto a esta última.

A striking image of a change of reign. The Chairs of Estate of Queen Elizabeth II and Prince Philip are to be reused by King Charles III and Queen Camilla.

Their old coverings and cyphers have been removed. New fabric and new cyphers are now in place. pic.twitter.com/J51P4ErnCT

