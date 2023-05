La coronación está pronta a llevarse a cabo, de hecho, ya comenzó la cuenta regresiva. En tan solo tres días podremos presenciar uno de los eventos más importantes del año. En la Abadía de Westminster, la Familia Real británica se reunirá con 2000 invitados de renombre, entre ellos representantes de cada monarquía europea.

Es por ello que datos sumamente privados acerca de Carlos III se están revelando, incluso de la monarquía en su totalidad. Si bien, como simples mortales, podemos creer que una persona que está al frente de un país y sentada en su trono no puede tener muchas preocupaciones, esto es completamente erróneo y es el rey quien nos ha dado el gran ejemplo.

Ni la reina Isabel II pudo salvarlo, pues Carlos III padeció de bullying cuando era tan solo un niño y debió sufrir durante todo el internado. Los biógrafos del mismo fueron quienes resaltaron su dura infancia mientras que era un pupilo, brindándole esa información a The Guardian, medio inglés, a tan solo días de la coronación.

A los 14 años, Carlos III fue enviado a Gordonstoun, en Escocia, donde según él “padeció un infierno”. El acoso escolar se descubrió a través de unas cartas que el rey le enviaba a su madre, donde le explicaba tal situación. Sin embargo, en ese tiempo y en ese tipo de educación, nada podía hacerse. De hecho, mientras más duro era el colegio, más elegido era por los padres británicos, informa Voces Críticas.

Según informaron, los niños le hacían ruidos de “sorbos” a cualquiera que fuese amistoso con el joven Carlos, además, se ocupaban de hacerlo padecer de noche cuando se encontraba en su dormitorio. Según explican las cartas en donde el rey relató: “es un infierno especialmente de noche, la gente en el dormitorio es asquerosa. Me tiran pantuflas toda la noche o me golpean con almohadas, incluso cruzan corriendo la habitación y me golpean tan fuerte como pueden, luego regresan como escarabajos”.

Voces Críticas habilitó la sección FÚTBOL. Podés ingresar desde el Menú del diario o hacés click en este link. Allí encontrarás todo lo que necesitas saber acerca de:COPA LIBERTADORES, COPA SUDAMERICANA, COPA ARGENTINA, LIGA DE ARGENTINA, LIGA INGLATERRA, LIGA DE FRANCIA, LIGA DE ESPAÑA, LIGA DE ITALIA, LIGA ALEMANIA.