Ya solo quedan días para la esperada coronación del rey Carlos III y Camilla Parker en la Abadía de Westminster, donde serán recibidos más de 2.200 invitados entre los que habrá jefes de Estado, miembros de otras realezas europeas, mandatarios internacionales, diplomáticos y hasta premios Nobel.

Mientras tanto con motivo de la celebración del ascenso de un nuevo rey, en Londres ya se organizaron desfiles, fiestas en la calle, y todo tipo de festejos, durante los tres días que durará la coronación.

Viernes 5 de mayo

En la tarde anterior a su ceremonia, el rey Carlos III almorzará en el Palacio de Buckingham con los Gobernadores Generales y Primeros Ministros del Reino (Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales) luego irá a una reunión con los Jefes de Gobierno de la Commonwealth en Marlborough House y a las 18:00 (hora española), iniciará una recepción para “invitados extranjeros”, cita a la que también se invitó a la nueva generación de las realezas europeas. Informa Voces Críticas.

Sábado 6 de mayo

El día de coronación de Carlos III desde las 7:00 de la mañana helicópteros y drones sobrevolarán Londres para seguir los movimientos en torno a los dos escenarios del histórico evento. A 10 a.m. (hora española) empezarán a ingresar a la Abadía los primeros de los 2.200 invitados, y a las 10:30 accederán los miembros de otras casas reales, jefes de Estado, primeros ministros, mandatarios extranjeros y la Familia Real británica.

Entre las 11:20 y las 11:53, Carlos y Camilla harán el recorrido desde el palacio hasta la abadía y la ceremonia religiosa iniciará a las 12:00 y se extenderá hasta las 14:00, los reyes, ya coronados, desfilen en carroza y a paso lento de regreso a Buckingham. Al llegar serán recibidos por los cuerpos del Ejército británico y a las 15:15 saludarán desde el balcón de la Casa Real, junto a otros miembros de la Familia Real británica y mientras contemplan una exhibición aérea de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido.

Domingo 7 de mayo

Luego del multitudinario almuerzo vecinal que se celebra en todo el país en honor a la coronación del rey y la reina, a media tarde y hasta las 23:00 horas, comenzará en el Castillo de Windsor un gran concierto con artistas como Katy Perry, Take That, Andrea Bocelli o Lionel Richie, y espectáculos de teatro y danza. Estarán presentes miembros de la realeza británica y también, como parte del espectáculo, lugares emblemáticos del Reino Unido se iluminarán bajo la iniciativa Lighting Up The Nation.

