Los requisitos para poder inscribirse son los siguientes:

1) Titulares de Derechos:

Personas que tengan 60 años o más, que sean titulares de jubilación o pensión otorgadas por las Cajas Nacionales de Previsión o de Prestación no contributiva Nacional, PAMI, que no tengan vivienda propia y sus redes primarias sean insuficientes (familiares primarios con falta de vivienda).

2) Criterios de Inclusión:

a) Tener 60 años o más.

b) Encontrarse en graves dificultades de orden habitacional.

c) Incapacidad económica para resolver el problema habitacional por sí o por su red de apoyo.

d) Percibir hasta 1 haber y medio de jubilación.

e) No percibir entre todo el grupo conviviente más de 2 (dos) haberes previsionales mínimos. (No se computan como ingreso las pensiones no contributivas por invalidez percibidas por los convivientes a cargo de la/s persona/s titulares de la prestación habitacional)

f) No poseer dependencia, o tener dependencia muy leve según baremo de Autonomía Personal. (personas autovalidas)

El período de consulta se habilitará hasta el día 10 de mayo inclusive comunicándose a la línea 148 opción 2. Luego de las postulaciones de acuerdo a los requisitos, se realizará un sorteo público con las personas que apliquen a las condiciones requeridas para la adjudicación. Luego el proceso se aplicará también para los módulos habitacionales de Tartagal.