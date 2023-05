La prensa española reveló nuevos detalles sobre el acuerdo final entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Como es de público conocimiento, el ex matrimonio se reunirá en junio, una vez que su hija Irene haya cumplido la mayoría de edad, para firmar los papeles que le darán un cierre a esta polémica etapa de sus vidas.



Una de las principales características del acuerdo entre la infanta Cristina y su ex esposo, Iñaki Urdangarin, es que no tendrán que pelear por la custodia de su hija menor, porque está próxima a cumplir 18 años. A su vez, también se reveló que en los papeles de divorcio hay una cláusula que indica que los cuatro hijos de la ex pareja deberán estar cubiertos económicamente. Informa Voces Críticas





En el caso de Pablo, pese a que tiene una carrera profesional en el balonmano, como el FC Barcelona ya no lo quiere para la próxima temporada, alguno de sus padres deberá velar por él. En el caso de Irene, alguien debe ocuparse de su educación y por último está Miguel, quien vive en Londres y Juan, quien nunca trabajó. De todos estos gastos se hará cargo la infanta Cristina, posiblemente con la ayuda de la familia real.



Respecto a la cifra que recibirá Iñaki Urdangarin, hasta el momento no se ha revelado el número exacto pero todo indica que rondará los seis mil euros mensuales, como anticipó Pilar Eyre. Además, Alessandro Lequio, familiar de la realeza, sacó a la luz un interesante dato que indica que este acuerdo fue pactado en 1997, cuando la infanta Cristina se casó con Urdangarin.





Según Lequio, nunca estuvo en discusión el hecho de que Iñaki Urdangarin debía recibir una mensualidad por el resto de su vida y una cifra millonaria una vez que se concrete el divorcio, para que él pueda adquirir una vivienda e instalarse allí. Para tranquilidad de la infanta Cristina, ella no deberá pagar ninguno de estos gastos, dado que Juan Carlos I se ofreció a hacerlo.

