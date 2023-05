El príncipe Harry finalmente irá a la coronación del rey Carlos III. Luego de muchas idas y vueltas, el duque de Sussex estará en Londres el 6 de mayo. Ahora, se supo cuál fue la verdadera razón por la que aceptó la invitación a la coronación de su padre.

Omid Scobie, el biógrafo de los duques de Sussex reveló que Harry siempre manifestó entre sus íntimos que quería estar en la coronación de su padre. Es por eso que, contrario a lo que se pensó durante mucho tiempo, estaba ansioso de recibir la invitación. Ni la familia real puede creer esa novedoso dato.

Es que más allá de los constantes ataques que los duques de Sussex hicieron contra la familia real, el príncipe Harry siempre fue consciente de que no quería perderse ese evento tan importante. Es por eso que esperaba con ansias la llegada de la invitación que finalmente terminó aceptando.

Lo cierto es que desde el palacio de Buckingham señalaron que el rey Carlos en un principio estaba reacio a invitar a su hijo menor a la coronación. Es que consideraba que podría ocasionar un escándalo y terminaría arruinando todo. Informa Voces Críticas.

Por ello es que varias personas han dialogado con el rey y le han manifestado la importancia de que su hijo menor esté entre los asistentes a su gran coronación. Por eso que lo habrían convencido de enviar la invitación.

De todas maneras, cabe recordar que el príncipe Harry no tendrá una participación relevante en la coronación. Es que al no ser considerado un miembro de la realeza será uno más entre los invitados. De todas maneras, no quería perdérsela.

