El futuro del futbolista Leandro Paredes está en la mira de todos, en especial de los aficionados del PSG, club dueño de su pase, quienes están a la espera de conocer su destino en la próxima temporada. Actualmente el jugador se encuentra en Juventus y su desempeño ha tenido varios altibajos.

En la fecha número 33 de la liga italiana, el volante surgido en Boca marcó un golazo en el partido que enfrentó a la Vecchia Signora contra Lecce, el cual fue fundamental para que el equipo obtuviera una victoria por 2 a 1 y quedara en puestos de Champions League. Además, el jugador completó varios minutos en el campo de juego, dejando atrás los rastros de una lesión que le había impedido tener continuidad.

A pesar de su buen desempeño, la situación económica de la Juventus ha llevado a especulaciones sobre el futuro de Leandro Paredes en el equipo. Inicialmente se rumoreaba que el jugador no seguiría en el equipo, junto a Ángel Di María, debido a la crisis financiera del club. Sin embargo, la situación del futbolista es diferente a la de su compañero, ya que el PSG es dueño de su pase y tiene un costo de 28 millones de euros.

Aunque los medios masivos de Italia aseguran que el mediocampista argentino no seguirá en el club de Turín, la noticia no es una sorpresa, ya que no es una debilidad del entrenador Allegri y su ficha es costosa. Por lo tanto, el futbolista retornará al PSG después del 30 de junio, aunque no será tenido en cuenta por Galtier y deberá buscar otro destino. Napoli y Galatasaray son los equipos que ya han mostrado interés en el jugador.

El presente de Leandro Paredes en Europa parece mejorar poco a poco, ya que el Caso Plusvalías que le había quitado 15 puntos en la presente temporada, le ha sido favorable en las últimas semanas. En la última jornada de la Serie A, la Juventus obtuvo una importante victoria y se posicionó en el tercer lugar de la tabla de posiciones, un punto por detrás del segundo puesto que ocupa Lazio. Informa Voces Críticas.

