A menos de una semana para la coronación del rey Carlos III, tanto el rey como la reina consorte Camila Parker ya han recibido miles de sus invitados en su residencia en Londres. Uno de esos invitados es Lionel Richie, quien en 1984 también protagonizó un concierto para los juegos olímpicos y quien a lo largo de su carrera acumula cuarenta éxitos.

Si bien, el cantante ha tenido muchísimas presentaciones, ha hecho saber que esta es la más esperada por él y sin duda la que será la mejor de la historia de su prestigiosa carrera. Su encuentro con el rey Carlos III y la monarca Camila Parker se dio durante la fiesta previa a la coronación efectuada en los jardines del Palacio de Buckingham.

La estrella no asistirá a la ceremonia del rey Carlos III solo, sino con su esposa, una joven modelo que es 40 años menor que él, Lisa Parigi (foto arriba). Lionel Richie es recordado como la estrella de “Hello”. Asimismo, lleva 40 años trabajando para el rey en una organización benéfica llamada Prince’s Trust, según VOCES CRÍTICAS.

‘Cuando me preguntaron que si me gustaría realizar un concierto en la coronación de mi amigo el rey Carlos III, yo no dudé ni un segundo en aceptar la invitación. Me resultó fantástico, y hoy te digo que me siento como un niño cuando acaba de recibir un regalo en Navidad’ – dijo a medios británicos en una entrevista.

‘Después de tanto tiempo, ¿para qué negarme? Le pregunté a mi esposa y a mi mismo: ¿esto pasa alguna vez? Por supuesto que no. Asi que decidí firmar el sello del sí a esta grandiosa invitación del rey Carlos. Sé que será muy muy divertido’ – siguió muy eufórico mientras compartía con la monarquía en los jardines del palacio.

También dijo que una de las razones por las que Lionel Richie decidió tener un rol tan protagónico en la ceremonia de coronación es simplemente porque es su trabajo. ‘El rey Carlos III hace otras cosas, yo otras. Mi trabajo está en los medios, haciendo entrevistas y realizando actividades que el monarca no puede hacer, así que estoy aquí para divertirme y ayudar’ – culminó.

