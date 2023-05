En la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Fluminense sorprendió y se impuso de manera contundente a River en una verdadera goleada por 5-1 en el Estadio Maracaná. El encuentro tuvo varias polémicas, tanto dentro como fuera del campo de juego.

Una vez finalizado el partido, el equipo de Rio de Janeiro festejó en las redes sociales, donde también realizaron varias publicaciones burlándose del Millonario, que no pudo jugar de igual a igual y sufrió de la increíble efectividad de Germán Cano.

Felipe Melo, ex jugador de Palmeiras, quien actualmente se encuentra jugando en Fluminese y es un reconocido hincha de Boca Juniors, no desaprovchó su oportunidad y se burló de La Banda Roja, haciendo el cinco con las manos y dejandole un consejo a Lionel Scaloni. “Le di un consejo y le pedí que lo convocara, pero no me hizo caso. Ahora espero que lo convoque”, manifestó el volante.

Otro ejemplo es el twitt que lanzó la cuenta del equipo apenas terminó el partido: “BOA VIAG5M, RIVER PLATE”, lo cual desató la ira de los hinchas del Millonario y las risas entre los fanáticos del Flu.

