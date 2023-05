Alexis Mac Allister, la figura del Brighton que despierta interés en toda Europa, podría abandonar el club inglés para continuar su carrera en otro equipo del viejo continente. Desde su llegada a la Premier League, el mediocampista argentino se ha destacado por su habilidad con el balón y su visión de juego, lo que lo ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del mercado de pases.

Entre los equipos que han mostrado interés por contar con los servicios del campeón del mundo se encuentran el Manchester United, el Newcastle y el Liverpool. El equipo de Old Trafford, que ya cuenta con varios argentinos en su plantel, busca reforzar su mediocampo con el exjugador de Boca Juniors. Actualmente ocupan la cuarta posición en la Premier y se encuentran clasificando a la siguiente edición de la Champions League.

El Newcastle, por su parte, ha tenido una excelente temporada, ubicándose en el tercer puesto y peleando de igual a igual con los equipos más fuertes de la liga. Cuentan con varios compatriotas sudamericanos en su plantel, entre ellos el paraguayo Miguel Almirón. La llegada de Alexis Mac Allister sería un gran refuerzo para seguir dando pelea en la próxima temporada.

Sin embargo, el equipo que tendría mayores chances de quedarse con el jugador es el Liverpool. Los Reds vienen de una temporada para el olvido y buscan reforzar su plantilla con jugadores de calidad para volver a competir en los más altos niveles. Según el periodista Gastón Edul, el pase del mediocampista argentino tiene un costo de 75 millones de euros.

A pesar del interés de estos equipos, Alexis Mac Allister es una debilidad del Brighton, por lo que su salida no sería sencilla. No obstante, el jugador argentino ha demostrado que está a la altura de los desafíos y que su futuro está en la élite del fútbol mundial. Si bien no se sabe con certeza cuál será su próximo destino, lo que está claro es que su partida será un gran golpe para el equipo inglés y una gran oportunidad para cualquier equipo que logre contar con su talento. Informa Voces Críticas.

