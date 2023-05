Es un hecho. A lo largo de su estadía en el palacio de Buckingham junto con el rey Carlos III, Camila Parker, hoy reina consorte, ha construído un cordón de seguidores, de los cuales están algunso miembros de su familia, gente de la aristocracia, e influencers. Su hijo la ha respaldado desde el inicio.

Este 6 de mayo de 2023, tanto el rey Carlos como Camila Parker, reina consorte, serán coronados en una ceremonia que no se repetía desde 1953. Para el evento, la futura reina contará con la visita también de sus nietos. Amistades que ha formado a lo largo de los años, han mostrado su lealtad a la nueva reina. Un ejemplo de ello es Dame Joanna Lumley.

Dame Joanna Lumley (actriz) no estuvo de acuerdo con la forma en que la serie de Netflix The Crown ha proyectado la vida de Camila Parker y su influencia en la monarquía. De igual modo, sus pretendientes y ‘crushes’ han manifestado su apoyo, como es el caso del ex diputado Gyles Brandreth.

Su hermana menor, Annabel Elliot, ha sido una de las personas que más estado al lado de Camila Parker, sobre todo, cuando la reina estaba atravesando problemas con el rey Carlos III. Annabel Elliot es diseñadora y siempre ha mostrado su disposición de ayudar a su hermana, según el medio VOCES CRÍTICAS.

Además de su hermana menor, su tan querido hijo, Tom Parker Bowles, también le ha dado su espaldarazo en las decisiones que ha tomado. Tom Parker, hijo de Camila Parker, en una entrevista dijo que su madre no tiene idea de lo que implica ser reina de Inglaterra, pero igual está de acuerdo con todo lo que vive al lado del rey Carlos III. (debajo la reina Camila con su ex esposo, Andrew Parker Bowles).

Asimismo, podemos nombrar otras personalidades que respaldan a Camila Parker, entre las que se encuentran su hija Laura Lopez, sus nietos Lola, Louis, Eliza y Gus, su ex esposo Andrew Parker Bowles la actriz Judi Dench, la especialista en realeza Petronella Wyatt, la oficial Sarah Troughton, la experta en mercado Sarah Keswick, la integrante de la cámara de los miembros de la realeza Carlyn Chisholm, la marquesa Fiona, entre otros.

