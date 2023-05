El rey Carlos III tiene la idea de cambiar la imagen de la realeza. Es por eso que busca que su coronación sea austera y con menos lujos que la de su madre, que fue la última que se realizó en Reino Unido. Ahora, sorprendió con una directiva que dio a los invitados del gran evento del 6 de mayo.

El rey Carlos III no quiere grandes lujos, por eso es que consideró que no era necesario establecer un código de vestimenta. Todo lo contrario, instó a que los asistentes concurran con looks austeros. Por eso es que manifestó que la idea es que durante el día usen un vestido relajado y para la noche podría escoger un vestido de gala.

El ex mayordomo de Carlos III, Grant Harrold, dijo que el rey británico quiere hacer un cambio masivo en la realeza. Por eso, es que como una gran medida ha dejado de lado las grandes túnicas, las coronas y vestidos pomposos.

Incluso, trascendió que el esposo de Camila Parker, en pos de realizar una coronación sin grandes gastos habría instado que los parlamentarios asistan a la ceremonia de coronación con las capas tradicionales de la apertura de las sesiones plenarias. Puntualmente, son unas largas túnicas de rojas con cuello de armiño. De todas maneras, si no cuentan con esa prenda podrán asistir con un traje. Sin generar grandes gastos.

Es así que Harrold consideró que la coronación que se realizará el 6 de mayo no tiene nada que ver con la de la reina Isabel II. Partiendo desde la base que serán muchos menos invitados hasta la vestimenta que se verá. Ya que los invitados dejarán de lado los grandes lujos y las joyas. Informa Voces Críticas.

En lo que refiere a los miembros de la realeza, se sabe las mujeres que no irían con tiaras. Es más, Kate Middleton usaría un tocado. De esa manera, el rey Carlos comenzó a hacer grandes cambios. En este punto concreto, quiere dar una imagen más austera y sin grandes pompas de la realeza.

