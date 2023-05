Una coronación no es algo que se ve todos los días. La última vez que una coronación fue hace 70 añosm cuando en 1953 la reina Isabel II, madre del rey Carlos III subió al trono. El 6 de mayo le tocará a su hijo revalidar ese título frente a miles de espectadores. No obstante, los ingleses tendrán que ingeniárselas para no perderse de la ascensión al tener limitadas las líneas de acceso.

Ya que no habra metro estaciones, la mejor opción sería ir a pie a las 6 de la mañana a los sitios de proyección que el palacio ha colocado. Estas áreas (imagen) estarán habilitadas desde muy temprano para todos los transeúntes que quieran presenciar la procesión del rey Carlos III.

Como podemos ver en la imagen, los ingleses podrán ver la procesión y la coronación del rey Carlos III en las pantallas que están colocadas cerca del parque St. James y Whitehall. El área marcada roja indica las partes donde habrá proyección en vivo del evento. Se ha reforzado la seguridad desde ya en estos lugares para prevenir cualquier atentado o circunstancia indeseada, reporta VOCES CRÍTICAS.

Otra solución bastante práctica que optarán los británicos para presenciar de cerca la coronación del rey Carlos III es acampar cerca del palacio de Buckingham, tomando en cuenta que la proseción empieza desde el palacio, abarcando The Mall hasta Whitehall, finalizando en la Abadía de Westminster, que es el lugar de la coronación.

¡En todo caso, el palacio de Buckingham recomienda que los interesados acampen desde muy temprano ya que se espera que exaltación del monarca y de Camila Parker sea multitudinaria. Han sugerido que lo mejor es estar cerca de la Abadía de Westminster (foto), dado que la procesión allí es mucho menos elaborada.

Después de la coronación, el rey Carlos III y la reina Camila estarían retornando al palacio de Buckingham para celebrar. Se tiene pautado que la ceremonia empiece a las 11 am y termine a la 1 pm a más tardar, finalizando con una ruta militar de regreso mucho menos larga.

