Una de las grandes sorpresas de los últimos años en el ambiente artístico fue la decisión de Emma Watson de alejarse de la actuación de manera definitiva, algo que sin dudas causó conmoción entre sus pares.

Cabe destacar que la última producción en la que participó la actriz data de 2019 y desde entonces no volvió a figurar en el sistema. En aquel entonces, ella protagonizó el film Mujercitas de Greta Gerwig.

La modelo dejó en claro que se sintió molesta con el sistema, ya que en muchas ocasiones no tenía el control verdadero para poder explicar un producto y venderlo como tal ante la prensa, más aún si no estaba involucrada en el proceso.

Como Informa Voces Críticas, la historia de la activista británica no es la primera de un artista que decide alejarse del sistema por cuestiones netamente personales, que distan mucho del mercado.

Su alejamiento no se trata de algo aislado, ya que Emma Watson es una gran artista internacional, debido a las notables películas que protagonizó como The Bling Ring y Beauty and the Beast.

Si bien por ahora parece ser algo definitivo, aun no se sabe si en algún momento retomará su actividad en la actuación. Por lo pronto, ella asegura que está feliz de haberse tomado un descanso de todo.

