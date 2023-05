No es para nadie un secreto la mala relación que existe entre Juan Carlos I y la reina Letizia y es que desde la actual consorte llegó a formar parte de la familia nunca ha sido vista con buenos ojos por parte de la familia de su esposo, específicamente por el emérito quien siempre le ha criticado su comportamiento controlador.

Tras estar más de 20 años casada con el hijo de Juan Carlos I, la relación entre la pareja real está más cerca que nunca de su final, aunque se prevé que difícilmente se producirá el primer divorcio de un rey de España, pero existe una fuerte crisis en la pareja de hecho es la peor que han vivido.

Y es todo el confrontamiento que tiene la reina Letizia con el rey Felipe viene a raíz del futuro de su primera hija, la princesa Leonor quien próximamente cumplirá la mayoría de edad y será el momento crucial del cual será el Gobierno quien decida la educación que seguirá la princesa, cosa que detesta y no aprueba la reina ya que seguirá los pasos de su padre y de su abuelo el emérito e ingresará en la escuela militar donde pasará tres años en cuarteles de Zaragoza, Pontevedra y Murcia.

Y es que bien sabemos que a la consorte no tolera que nadie que no sea ella decida sobre el futuro de sus hijas y desteta esta nueva vida que enfrentará su primogénita. Y es por esta razón son las constantes peleas de alta tensión entre los reyes de España, algo que Juan Carlos I no admite en su nuera de que se oponga a la decisión de su hijo con respecto a Leonor de quien decidió el mejor camino para ella como futura reina de España.

Conociendo como es Letizia con sus hijas y Felipe tan controladora y manipuladora es que Juan Carlos I no la quiere por tener a sus faldas a su hijo y nietas y ha presionado a Felipe para que se ajuste los pantalones y se ponga firme con su mujer y le deje las cosas claras y si no, que tome sus maletas y se vaya.

Es más no es la primera vez que Juan Carlos I interfiere en la relación de su hijo y le aconseja para que se aleje de Letizia. En una ocasión le sugirió que se divorciara de ella, así lo contó Pilar Eyre quien dijo que el emérito le había dicho al rey Felipe “Felipe, c…o, que esperas para divorciarte de Letizia, hazlo de una vez. ¿Adónde vamos a llegar? Palabras que según la periodista le habría comentado a su hijo después del desplante que Letizia le hizo a la reina Sofía en la misa de Pascua en 2018, donde la asturiana no dejó que la emérita se fotografiara con la princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Voces Críticas habilitó la sección FÚTBOL. Podés ingresar desde el Menú del diario o hacés click en link. Allí encontrarás todo lo que necesitas saber acerca de: COPA LIBERTADORES, COPA SUDAMERICANA, COPA ARGENTINA, LIGA DE ARGENTINA, LIGA ALEMANIA.