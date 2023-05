Verónica Alcocer y la reina Letizia desde este miércoles se las puede ver a ambas compartiendo los pasillos del Palacio Real de Madrid. Sin embargo, desde la llegada del presidente a Colombia junto a su esposa, han revolucionado las redes tanto de España como de su país de origen.

Alcocer en su primer día protagonizó un momento viral en donde bailó al ritmo de mapalé con un grupo de artistas a las puertas de la embajada de Colombia. En su segundo día, ha llamado la atención el atuendo que ha llevado puesto, como así también la conexión que ha tenido con la reina consorte.

Desde medios locales están atentos si la primera dama ha comentado a la experiodista su pasado, antes de casarse con Gustavo Petro. Y tal como han informado los medios colombianos, la activista se ha autodefinido como “ultra creyente”, ya que creció en una familia acomodada, tradicional y religiosa.

Lo que poco conocen sobre su vida, es que cuando era niña soñaba con ser monja. Esto se supo en una entrevista que tuvo con la revista “Tiempo”, donde afirmó: “Me encantaba el servicio y me encantaba rezar. Iba al oratorio con las monjas y me parecía lo máximo”. Y cuando era más grande se le fue esa idea y se volcó por estudiar Derecho, a pesar que no llegó a terminarla.

Hasta entonces, la presencia de Verónica Alcocer y el presidente de Colombia están revolucionando España por sus actividades que realizan. Además, tanto la reina Letizia como el rey Felipe VI están sorprendidos con sus historias y sus diplomaturas en su visita de Estados.

Voces Críticas habilitó la sección FÚTBOL. Podés ingresar desde el Menú del diario o hacés click en este link. Allí encontrarás todo lo que necesitás saber acerca de: COPA LIBERTADORES, COPA SUDAMERICANA, COPA ARGENTINA, LIGA DE ARGENTINA, LIGA INGLATERRA, LIGA DE FRANCIA, LIGA DE ESPAÑA, LIGA DE ITALIA, LIGA ALEMANIA