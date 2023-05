El pueblo británico espera con mucho entusiasmo la ceremonia de coronación del rey Carlos III. Este 6 de mayo será un día histórico para la monarquía. Asistirán royals y autoridades internacionales, además de miembros de la familia real, como es el caso de la princesa Charlotte.

Detrás del gran despliegue de looks, hay protocolos y costumbres que se deben cumplir a la hora de llevar accesorios, ya que sólo se pueden llevar en eventos de esta magnitud. Las tiaras representantan un elemento muy importante. Sin embargo, Kate Middleton no tendrá el privilegio de llevar la tradicional de coronación, ya que renunció a la costumbre.

Según la prensa británica, la esposa del príncipe Guillermo podría reemplazar el accesorio por una corona de flores, que representaría la creencia del monarca con respecto a la importancia de la sostenibilidad y el amor por la naturaleza. A pesar de que resulte muy informal, lo cierto es que la princesa de Gales podría elegir un arreglo muy sencillo, en vez de una corona entera.

De acuerdo con una especialista en realeza, la princesa Charlotte también usaría el mismo accesorio que su madre, en una versión similar. Para el evento -que tendrá lugar en la Abadía de Westminster-, la nieta de Carlos III también incorporaría la temática floral a su vestuario, por lo que rompería el protocolo pautado para estas ocasiones. Informa Voces Críticas.

Es que la familia de Gales se resalta por ser muy particular a la hora de elegir un look, ya que seleccionan prendas con muchos colores y tonos, que saben combinar a la perfección con los accesorios. Esta tendencia transmite la sensación de ser una familia unida, por lo que no necesitan hacer expresiones al respecto.

