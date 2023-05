Sebastián Villa finalmente tomó la palabra en la sala de audiencias de Lomas de Zamora, donde se lleva a cabo el juicio en su contra por violencia de genero y amenazas contra su ex pareja, Daniela Cortes. Dos semanas después del comienzo del mismo, el jugador de Boca Juniors decidió hablar ante la jueza.

Advertisement

El delantero colombiano comenzó su declaración dejando en claro su inocencia: “Nunca cometí ninguno de los delitos por los que se me acusan”. Luego, reveló como fue su historia de vida junto a la víctima, con quien habría convivido durante meses en el country donde sucedió el hecho.

Advertisement

Además, remarcó hechos de violencia por parte de Cortes, resaltando que tuvo que “usar camisetas manga larga para que sus compañeros no lo vean lastimado”. Además, la defensa mostró videos donde se habría mostrado lo sucedido y contó una anécdota que involucró a Juan Fernando Quintero y a Miguel Ángel Russo, ex técnico del Xeneize.

Publicidad Advertisement

Villa relató: “‘Negro asqueroso, si vos no sos mío, no sos de nadie. Yo no quiero que esto termine mal’, me dijo. ‘Si usted no me da el vuelo privado para Colombia y 150 mil dólares, yo le daño la carrera’, ahí yo me asusté mucho”.

Advertisement

Luego continuó, mientras estaba al teléfono, “sacó la maleta donde tenía el pasaporte” y luego sintió “un estruendo”. “Le hizo un rayón en el auto y era Daniela que me tiró la maleta y me dañó todo el auto. Cuando llegamos a la casa de Juanfer, estaba la tía y la hermana. Llamé a Miguel Ángel Russo y le conté que Daniela me había agredido, que me pidió dinero”.

Tras esto reveló que luego de esto nunca más volvió a ver a la víctima y cerró su anécdota con una reflexión: “Ver a mi mamá llorando es muy duro, no soy una mala persona. Me considero un buen chico, que respeta a las mujeres, y a mi familia. Ahora me gritan cosas en la cancha que no soy. Yo confío en Dios, era muy creyente, la llevaba a Daniela a la iglesia. Todos los días habla con Dios, le pido y le digo que soy una persona inocente”.

Advertisement