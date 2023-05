Sin dudas uno de los grandes protagonistas del Superclásico entre River y Boca fue Agustín Palavecino, pero no precisamente por su nivel futbolístico. El ex Platense festejó el tanto de la victoria en la cara de los jugadores xeneizes y desató una trifulca que duró varios minutos. Luego de lo ocurrido, el futbolista millonario habló y se mostró arrepentido con su actitud.

Agustín Palavecino: "Estoy arrepentido de lo que hice. Generé algo que no había necesidad. Cuando me cayó la ficha en el vestuario ahí dije: ¿para qué?"pic.twitter.com/H94pXGjfnc — Diego Borinsky (@diegoborinsky) May 8, 2023

“Después de ver los videos y toda la locura que fue quiero decir que estoy arrepentido de lo que hice. Generé algo que no había necesidad que sucediera. Después cuando me cayó la ficha en el vestuario, porque no pude ver el final por haber sido expulsado, me pregunté para qué lo hice, porque estos partidos son únicos y más cuando ganás esta clase de clásicos con tu gente. Estoy contento, pero arrepentido”, dijo Palavecino en diálogo con TyC Sports.

Asimismo, el mediocampista contó que habló con Enzo Pérez tras el final del encuentro y volvió a mostrarse arrepentido: “Fue un error, no es la imagen que queremos dar desde River. Lo dijo Martín (Demichelis), lo dijo Enzo y lo dejaron bien en claro. Es un legado que se viene marcando y salgo a hablar en modo de arrepentimiento porque hay un camino marcado y la idea es seguir por ese camino”.