Bombazo en el ámbito del fútbol mundial: Jorge Messi rompió el silencio. El padre y representante de Lionel salió al cruce de las versiones sobre el futuro del astro, una vez que finalice su contrato con París Saint-Germain el próximo 30 de junio, y contestó con un duro comunicado a través de una historia en su cuenta de Instagram.

“Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones… No querrán que una verdad les arruine sus ‘noticias’“, se descargó Jorge.

El contundente escrito salió publicado días después de que el programa de TV español “El Chiringuito” anunciara la noticia de que Messi acordó su llegada al fútbol de Arabia Saudita, a cambio de contrato millonario para fichar por el Al-Hilal (equipo que dirige el argentino Ramón Díaz).

BOMBA | Jorge Messi rompió el silencio y habló del futuro de Lionel