En medio del partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League, Sergio Agüero cruzó a Guardiola por no poner a Julián Álvarez.

El Kun fue parte de la transmisión de Star+ y en el complemento le reclamó a su ex entrenador. “Lo loco es que Pep no hizo cambios en este partido”, dijo el argentino en los minutos finales, intuyendo que el técnico no iba hacer modificaciones.

Agüero ahondó en el tema y dio su opinión: “Lo que no entiendo es por qué no pone a Julián Álvarez.

Es verdad que lo tiene a Haaland, pero Pep no se casa con nadie.

En efecto, Guardiola jugó con los titulares todo el partido en el Bernabéu. La Araña, Phil Foden y Riyad Mahrez se quedaron con las ganas en la ida de las semifinales.

#UCL | Julián Álvarez, sin minutos en el Santiago Bernabéu 🤯 Pep Guardiola NO hizo cambios en la semifinal de ida ante el Real Madrid 📸 @19Alvarezz pic.twitter.com/nshNFWI1S8 — Nexogol (@nexogol) May 9, 2023

La explicación de Guardiola

Post partido, al técnico español se le consultó por qué no hizo cambios de mitad de cancha para adelante para intentar ganar el partido en Madrid.

“Bernardo (Silva) y Jack (Grealish) tienen la capacidad de no perder balones[…] Si el partido se vuelve un poco loco no tengo nivel tan bueno como ellos”.