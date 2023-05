La Corte Suprema de la Nación suspendió las elecciones en Tucumán

“Suponemos que tienen que ver con la impugnación a la candidatura de Juan Manzur. Tenemos que ver el alcance de esta suspensión para luego esperar la publicación del fallo”, explicó en LV12 el abogado constitucionalista, Martin Viola

En este sentido, el abogado sostuvo que para que se expida la justicia, “no hay un plazo determinado”.

¿Cuándo serían las elecciones en la provincia?

Viola descartó que este domingo 14 se celebren los comicios y estimó que en agosto se llevarían a cabo. “Estamos ante dos fallos que no se han dado, sin precedentes“, agregó el letrado sobre las medidas en nuestra provincia y en San Juan.