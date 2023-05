TNT: un programa argentino basado en la teoría de la evolución

“Habrán escuchado hablar de la teoría de la evolución, todos los seres vivos han evolucionado a partir de un ancestro común, los distintos grupos tienen sus propios ancestros comunes y además dentro de cada uno de esos grupos uno tiene sus relaciones, cercanía con ancestros mayores o menores. Entonces, poder estudiar ese árbol genealógico es algo que necesitas hacer con determinados métodos y ciertas técnicas, eso es lo que permite hacer mi programa, un enfoque, una aproximación a ese tipo de estudio”, explicó el investigador, sobre el análisis filogenético, a LV12 Radio Independencia.

Fue uno de los sueños de Darwin poder estudiar las relaciones evolutivas entre todos. La gente suele decir 'Darwin descubrió la teoría de la evolución', no es que la descubrió, existían en ese momento un montón de hechos que no podían explicarse claramente, no solo la cuestión de la jerarquía taxonómica y los lados relativos de similitud entre bichos y plantas, sino también la concordancia de eso con la división geográfica, con lo que se iba encontrando de registro fósil y Darwin se dio cuenta que a través de una teoría se podía explicar eso

Es así que las relaciones evolutivas comenzaron a tomar sentido, ya que Darwin le había dado una “explicación material a todas esas observaciones”. De esta manera, Goloboff asegura que la evolución “es un principio explicativo”, por lo que con el desarrollo de su programa, uno puede buscar el método más apropiado para el análisis de los datos que uno mismo pueda tener.

Función del programa Tree analysis using New Technology

El científico especificó que la función y único objetivo que tiene el programa son las “relaciones evolutivas” a través de una plataforma en la que con los datos que el investigador posea y quiera investigar, pueda encontrar el método de análisis más conveniente.

Esos métodos tienen algunas complicaciones, el código del programa son algo más de tres mil páginas, es un programa en el que yo empecé a trabajar hace mucho y complementa distintos métodos porque los tipos de datos que vos podés tener disponible para la teoría de la evolución no son los mismos, a veces tenés secuencias de ADN, a veces tenés datos de morfología, a veces tenés otros tipos de datos, entonces, el programa tiene métodos para poder lidiar con distintas situaciones

Con la especificidad de su creación, el investigador fue llamado para ser distinguido como uno de los 106 científicos más destacados del país con el premio Konex, un premio que es otorgado cada diez años y es importante, ya que de aproximadamente 20 mil científicos argentinos, el jurado selecciona solo el 0.5% de su totalidad.

En mi caso el premio que me han dado es por el mérito explícitamente científico y súper especializado

También destacó que los Premios Konex, son brindados a científicos que se destacan por el impacto en su producción científica en diferentes ámbitos. En su caso particular, ha recibido 20 mil citas por partes de otros investigadores que han realizado su propio trabajo basado en el de él.

