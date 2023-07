Gabriela Guillén y Bertín Osborne van a ser padres el próximo 2024 y aunque la noticia nos sorprendió a todos debido al desconocimiento que había de que Bertín Osborne quisiera ser padre, más sorpresa se llevó él cuando se enteró de la noticia, ya que, como él mismo ha confesado, : «no fue buscado ni deseado». Pero aún así todo sigue adelante y por lo que parece no será un embarazo alejado de la polémica y sobre todo después de las palabras de Bertín sobre las circunstancias que rodean el embarazo Gabriela Guillén no ha querido dejar pasar la oportunidad de responder a las palabras de Bertín,: «quiero que sea una niña y esta va a ser mi hija».

Unas palabras que suman un poco más de polémica a las declaraciones cruzadas entre ambos sobre si son pareja o no, algo que Bertín Osborne siempre ha desmentido y aunque nunca ha tenido una mala palabra para la que será al futura madre de su hijo siempre ha dicho que son «buenos amigos». Además el sexto hijo de Bertín llega de manera inesperada debido al distanciamiento que habría sucedido en los últimos meses entre ellos, y que no hablaban tan seguido como antes.

Gabriela Guillén ha hablado con los medios sobre su embarazo y las circunstancias que le rodean diciendo lo siguiente,: «Ha sido una sorpresa, eso sí, pero no un accidente. Bertín puede decir lo que quiera, es su problema. Pero yo no voy a decir nada». Además los periodistas le preguntaron si ya sabía si era niño o niña pero ella respondió que todavía no, pero sí que puntualizó que le gustaría que fuese una niña. Así si esta fuese una niña sería la cuarta para hija para Bertín Osborne, a lo que ella ha puntualizado que estaría sería su hija y que siempre estaría con ella.

Aunque la noticia del embarazo de Gabriela Guillén salió ayer a la luz la realidad es que esta es una noticia que Bertín Osborne y ella conocían desde hacía tiempo y que se ha conocido porque habían visto a Gabriela salir de un centro de salud de la Seguridad Social donde se realizó las pruebas pertinentes en relación al trimestre de embarazo en el que se encuentra.

Pero este no es el momento en el que ella se enteró que estaba embarazada sino que se entero en el periodo de la Feria de Abril según ha informado Beatriz Trapote en el programa presentado por Sandra Barneda «Así es la vida»,: «Me cuenta que estaba esperando y que se marcharon a la feria. Ella ya estaba separada de Bertín, se hace el test de embarazo sola y es cuando lo descubre» Además añadía que,: «estaría esperando un niño que nacerá a finales de este año, no en el 2024».

