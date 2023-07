Dele Alli surgió como una de las grandes promesas del fútbol desde su debut en el Tottenham Hotspur, aunque su carrera no se mantuvo en lo alto, fichó por el Everton, se fue cedido al Besiktas y regresó a los Blues con 27 años. Pero una historia desgarradora está detrás de su reconocida trayectoria como futbolista, la cual reveló en una entrevista que brindó a The Overlap.

“Cuando volví de Turquía (estuvo a préstamo durante esta última temporada), y me enteré que necesitaba una operación, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de rehabilitación de salud mental. Tratar adicciones y traumas. Sentí que era mi momento. No te pueden decir que vayas, tienes que saberlo y tomar la decisión tú mismo o no funcionará”, comenzó con su estremecedor relato el mediocampista inglés.

Luego, reveló detalles de su estadía en los Spurs y el momento donde pensó en dejar el deporte: “Una mañana que tenía que ir a entrenar, estaba mirándome en el espejo y pensando en la retirada. A los 24 años a pesar de que hacía lo que amaba. Para mí esto era algo que me rompía el corazón. Era siempre una lucha conmigo mismo en todo. Estaba atrapado en un mal ciclo y en cosas que me estaban haciendo daño”.

“Por fuera sonreía, parecía que ganaba la batalla. Por dentro la estaba perdiendo”, confesó Dele Alli y luego continuó: “Si conocieras mi vida entenderías esto mejor… Un trauma es un trauma y tu cuerpo lo registra en la misma medida. Quiero ayudar a la gente para que vean que no están solos”.

