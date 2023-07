La presencia de Mariana Brey y Paula Varela en el salón donde se entregaron los premios Martín Fierro 2023 despertó las suspicacias de Laura Ubfal, y la miembro de Aptra desafió a las periodistas a que justifiquen su asistencia a la gala.

«Que expliquen quién las invitó«, disparó la panelista de Intrusos.

Al descartar colados, Ubfal había planteado sus reparos hacia sus colegas: «Hay mucha gente que encontró la forma de entrar. Ustedes tuvieron dos ahí adentro que no estaban invitadas».

«Teníamos tarjeta (de invitación), sillita y comida. Hasta el postre comí. (…) Me la crucé y la saludé. Es re falsa. ¿Por qué no me lo dijiste en la cara, Laura?«, cerró.

CIUDAD

