Gabriela Guillén ha dado mucho de que hablar estos dos últimos días desde que se conoció la noticia de que será madre junto a Bertín Osborne, una noticia que ah destacado ya que no se sabía que querían ampliar la familia pero la realidad es que Bertín ha confesado que «no es buscado ni deseado», unas duras palabras que no habrían sentado nada bien a la futura madre de su sexto hijo.

Una relación que comenzó hace un año y que Bertín nunca ha hecho oficial esta debido a que siempre que le preguntaban él contestaba que «es una amiga especial». Ahora Gabriela Guillén ha hablado por primera vez en una entrevista y a contado toda la verdad sobre su situación y la silenciosa reacción de Bertín cuando se enteró del embarazo.

Gabriela Guillén ha contado en una entrevista en exclusiva para «Así es la vida» como están siendo estos primeros momentos de su embarazo y un poco como está viviendo esta nueva situación a la que se enfrenta,: “Estoy embarazada y feliz, con las hormonas revueltas. Las circunstancias son las que son y las cosas han pasado así, hay que aceptarlas y asimilarlas de la mejor manera”.

Aunque en este momento ha confesado que lo único que le importa es que su embarazo salga bien, pero que la forma en la que se están sucediendo las cosas le hacen sentirse sola,: “no me siento acompañada”.

Además Gabriela Guillén ha confesado que el futuro con Bertín está aún por ver,: “No quiero tener ningún problema con él, ni con su entorno, solo darle tiempo al tiempo. No te voy a decir que vamos a vivir juntos, a casarnos”. Aunque eso no signifique que las palabras de Bertín sobre si su hijo era buscado no le han gustado nada,: «Ha estado pendiente. Al fin y al cabo, tengo 36 años y puedo ser madre, su trayectoria ya la había finalizado. Entiendo las reacciones y no le juzgo. Las cosas pasan y han pasado de esta manera. Tenemos que ser responsables, por mucho que al principio no hayamos reaccionado».

