Aunque pasó el tiempo, Nazarena Vélez es tajante sobre Fede Bal y asegurar que nunca lo perdonará. Cuando en LAM debatían sobre las infidelidades se habló del conductor de Resto del mundo y la panelista fue muy picante.

“En líneas generales, este tipo de tipos, esta clase de hombres, son psicópatas”, definió, filosísima, en clara alusión a la relación que tuvo Barbie Vélez con el actor. “Son tipos que te engañan y que te dicen ‘es mentira, no te estoy cagando’. Te dicen ‘mentira, mi amor, si te amo’”, aseguró.

“Y vos le creés porque estás enamorada e intoxicada. Te niega todo. Te encuentro con ‘el cuerno’ y me lo negás, te vuelvo a encontrar con ‘el cuerno’ y me lo volvés a negar, me psicopateás, me invitás a un lugar… Llega un momento en el que te volvés loca, es obvio”, lanzó.

Más sobre este tema Barbie Vélez le mandó un contundente mensaje a Nazarena para «callarla» porque estaba ventilando intimidades



Acto seguido, Ángel de Brito le preguntó a Nazarena Vélez qué haría si Bal asiste al programa y la actriz fue categórica en su respuesta.

