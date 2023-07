Luego de estar como angelita invitada en LAM, Ángel de Brito indagó a Fátima Florez sobre su separación de su esposo, Norberto Marcos, y la humorista no pudo evitar quebrar en llanto al hablar de su presente sentimental.

“Cuando vuelvo a tocar el tiempo siento que no lo superé del todo. Me angustia tocar el tema”, comenzó a decir Fátima, antes de que la emoción la desborde al punto de no poder contener las lágrimas en vivo.

En cuanto a su situación amorosa, detalló: “No me gusta decir la palabra ‘separados’. Estamos viviendo en casas separados, pero estamos unidos por el amor, porque nos seguimos amando y nos seguiremos queriendo, y también seguimos trabajando juntos”

Luego de que sonaran con mucha fuerza los rumores de separación de su esposo y representante, Norberto Marcos, Fátima Florez rompió el silencio y habló con la prensa de su presente sentimental.

«Estamos en un impasse en excelentes términos, muy buenos términos, nos queremos«, comenzó diciendo la capocómica en una nota que mostraron en Intrusos, sin querer ahondar en detalles sobre su vida privada.

