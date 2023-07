Personas mayores participaron de un taller de seguridad

Cuáles son las recomendaciones para mantenernos protegidos, tanto en el mundo real como en el mundo virtual: no acepte nunca un servicio o arreglo que no solicitó, nunca acepte regalo o devoluciones de dinero por más que mencionen su nombre, sea causalidad con ofertas muy tentadoras de objetos o mejoras en la vía pública o en su domicilio, no comparta información sobre sus bienes, sólo con personas de mayor confianza.

También tener en cuenta que antes de firmar compromisos de pagos o contratos asegúrese bien de todos los detalles, no brindar información fuera de los lugares de pago, nunca cambiar billetes en caso de poseerlos en su domicilio por otro tipo de moneda bajo ningún circunstancia, procurar siempre estar acompañado por una persona de su confianza.