Despus de la inspeccin ocular realizada el pasado martes, este jueves se reanuda el debate en el juicio por el femicidio de Iara Rueda . Sera la ltima antes de los alegatos que se conocern el viernes 5 de mayo.

Tras las cuatro audiencias anteriores, la defensa de los imputados desisti de algunas testimoniales y si no llegara a producirse el pedido de nuevos elementos probatorios, sera la ltima antes de que se dicte el fallo del Tribunal en lo Criminal N3.

Como se conoce con antelacin, la querella solicitar prisin perpetua, pero el abogado de la familia de Iara Rueda, el doctor Julin Martn Palmieri cree que el caso puede marcar un precedente a nivel nacional.

No solo vamos a pedir prisin perpetua, ms all de eso, intentaremos sentar jurisprudencia, es decir que no solamente sea una prisin perpetua sino que sea una prisin efectiva de 50 aos como lo marca el cdigo penal y hacia ese fin intentaremos ir, asegur el letrado.

En ese sentido, Palmieri analiz el dao que sufri la familia Rueda tras el femicidio de Iara. Siempre digo que la condena que se le de a estos sujetos va ser poca atento que ya la prisin perpetua ya la tiene la familia de Iara y la prisin eterna la tiene ella que nunca ms va abrir los ojos y lamentablemente nunca ms estar con nosotros, cerr.

Julin Martn Palmieri

La acusacin

De acuerdo con la requisitoria de la Fiscala, el 23 de septiembre de 2020, pasadas las horas 19:10, el acusado T.E.F., tras pactar encontrarse con Iara Rueda, con quien mantena una relacin sentimental, fue a su encuentro junto a los imputados Ral Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, alias «Flaco», quienes se encontraban a bordo de un vehculo marca Fiat modelo Palio.

En esa circunstancia, captaron a la menor de 16 aos de edad, quien estaba a bordo de su bicicleta, en las inmediaciones del barrio San Jos de Palpal, subiendo por la fuerza a la joven al vehculo en el que se encontraban.

Posteriormente, en la madrugada del da 24 de septiembre de 2020, T.E.F., Ral Cachizumba y Mauricio Abad, ejerciendo todo su poder en relacin a una vctima mujer a la que intimidaron y trataron con feroz violencia, procedieron a atarla de pies y manos, dejndola indefensa.

Aprovechando ese estado de indefensin como su superioridad fsica, demostrando un total desprecio hacia su gnero femenino, procedieron a estrangular a Iara Sabrina Rueda con un lazo, hasta que la vctima perdi la vida a causa de una anoxia anxica por estrangulamiento a lazo.

Luego, T.E.F., Cachizumba y Abad, arrojaron el cuerpo sin vida de Iara Rueda en las inmediaciones de un descampado situado entre calles Valle Grande, avenida Mara del Pilar Bermdez y Puesto del Mrquez del barrio Antrtida de Plpala, donde con fines de ocultar, alterar y hacer desaparecer los rastros del femicidio cometido intentaron prenderle fuego al cuerpo de Iara, para despus enterrarla, dndose a la fuga y dejando el vehculo en el que se movilizaban en avenida Puerto Madryn del barrio Antrtida Argentina de Plpala. Adems, el acusado T.E.F. sustrajo el telfono celular y la bicicleta de la vctima, para posteriormente entregrselos a Danilo Fernndez para que los vendiera.

Crnica del femicidio de Iara Rueda