Benjamín Vicuña volvió a hablar en LAM de su frase fallida en los Martín Fierro, la cual fue relacionada inmediatamente con Pampita. “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, había dicho.

Entonces, el actor explicó: “Me impresiona el revuelo por un furcio. Uno se pone muy nervioso, no tenía un discurso preparado e intenté dedicárselo a las personas que sufren una enfermedad a quienes acompañan”.

“No era un mensaje ni una indirecta ni nada. No voy a hacerme la víctima, podría ser un chiste pero si molestó a alguien ya está”, dijo el actor a LAM.

