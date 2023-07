La situación que atraviesa a Bertín Osborne se ha complicado y en estos momentos el presentador está completamente desbordado, tanto que ha mandado un mensaje incendiario a través de sus redes sociales para dejar claro que no va a tolerar más atrevimientos y que está cansado de escuchar cosas que no se corresponden con la realidad. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que se ha distanciado de Gabriela Guillén, pero eso no quiere decir que esté dispuesto a escuchar ciertas cosas sin dar respuesta. Ha aclarado su postura y ha zanjado todos los rumores, asegurando que hay periodistas y presentadores de Telecinco que no se están ajustando a la verdad y que están distribuyendo información falsa. Ha acusado directamente a María Patiño y a Emma García.

La presentadora de Telecinco no ha dudado en responder a Bertín Osborne y ha dicho lo que piensa de una vez por todas. No podemos olvidar que Emma García durante una de sus entrevistas reconoció que Bertín en un primer momento no le produjo buenas vibraciones. Con el paso del tiempo consiguieron conectar en estos momentos no hay ninguna diferencia entre ellos, por eso el cantante no entiende que Emma ni ninguno de sus compañeros de Telecinco hayan dado la cara por él. No podemos olvidar que el exmarido de Fabiola Martínez sigue trabajando en la cadena porque presenta un programa de entrevistas que tiene bastante éxito. Es precisamente a esto a lo que se ha agarrado María Patiño para dejar claro que Bertín tendría que comprender que el público esté hablando de su vida privada.

«Me conocéis todos, hemos trabajado juntos y algunas sois amigas mías. Y estoy hablando de Sandra Barneda, de Sonsoles Ónega, estoy hablando de María Patiño, de Emma García, algunas habéis sido hasta compañeras mías. No podéis con las especulaciones, lo que hay es lo que os estoy diciendo», ha comentado el cantante. No entiende que los medios están ejerciendo tanta presión sobre Gabriela Guillén porque es una mujer que está embarazada y necesita estar en el más absoluto de los recursos. El cantante considera que se han cruzado ciertos límites y va a luchar hasta el final para conseguir que la madre de su nuevo hijo este lo más tranquila posible.

>«Hacía tiempo que no veía a Bertín así, sobrepasado por la situación, no enfadado, pero sí sobrepasado con la situación», ha empezado diciendo Emma García para contestar a los ataques que ha recibido por parte de Bertín. No esperaba que le nombrase en una situación tan tensa porque ella considera que ha guardado las formas y que no ha contribuido a alimentar la tensión que existe sobre Gabriela Guillén. Emma se ha preguntado si Bertín «ha dormido algo esta noche porque su cara le delata». Reconoce que el cantante parece demasiado cansado y ha admitido que es una situación realmente complicada, pero ha dejado claro que todo lo que está pasando no es culpa de los medios porque ellos también han participado en todo esto.

Emma García ha cambiado de tono y ha realizado un discurso mucho más conciliador al reconocer que Bertín tiene derecho a nombrarla porque ella trabaja en Telecinco y la cadena está cubriendo la noticia con mucho entusiasmo. «Es que este mensaje de Instagram es muy largo, donde por cierto me nombra y Bertín, yo todavía no he hablado», comenta haciendo alusión a las palabras que el cantante le ha dedicado en las redes sociales.

