Yanina Latorre compartió en Twitter el tremendo descargo de Ana Frascino, madre de Matías Defederico y exsuegra de Cinthia Fernández, contra LAM por no haberse llevado estatuillas en los premios Martín Fierro 2023.

«Se creían que ganaban y el sorete del conductor y la cacatúa perdieron… No se la bancan, no sos el uno, ni cerca, sos la tía Tota del barrio», escribió la mujer, comentario que no pasó desapercibido para Yanina, quien hizo eco del mismo.

«Pampita la invita a los cumpleaños, sanó, la integró. ¿Es necesario burlarse?», agregó Cinthia, letal con Suárez.

En el mismo tono, continuó: «A mí me parece que sigue siendo la China Suárez, siempre buscando el marido ajeno y después se ríe».

