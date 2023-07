En medio de la felicidad que vive después de sellar su amor con Jorge Lanata con una increíble boda, Elba Marcovecchio se sinceró al contar cómo tomaron sus hijos el comienzo de su historia de amor con el periodista.

“Lo de mis hijos fue muy gracioso. Estábamos en el auto, ellos tenían 11 y 13, y uno piensa que uno oculta bien las cosas. De todos modos, quería que se enteren por mí, pero cuando les dije que quería contarles algo, que salía con alguien, ellos mismos me dijeron que ya sabían por mis actitudes cuando Jorge me llamaba por teléfono, por ejemplo”, comenzó diciendo la abogada en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

