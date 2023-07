Luego de que Yanina Latorre perdiera el Martín Fierro a la Mejor Panelista (galardón que se llevó su colega, Mariel Di Lenarda), la hija de la panelista, Lola, lanzó un tremendo sincericidio al opinar sobre este tema.

Advertisement

“Yo organicé una cena con las amigas y cuando llegó le hicieron una fiesta como si hubiera ganado. Me quería matar cuando no ganó, era merecido para mamá. Más allá del premio o el no premio es la mejor en lo que hace y estoy muy orgullosa de ella”, lanzó la joven, en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Advertisement

“Para mí, mi mamá es lo mismo que la mamá de mis amigas, pero con la diferencia de que está en la tele”, agregó sobre su vínculo con Yanina. Y cerró, sincera: “Yo a mi mamá la veo como mi mamá, es la que me hace los desayunos, a la que le digo, ‘¿má me haces unos huevitos con fruta?’ y ella va y lo hace”.

Advertisement

“Lo mandás a los Martín Fierro a traer una nota distinta, porque si no todas las notas son una ‘pedorrada’ y una ‘chapada de medias’ que no las podés ni pasar al aire”, agregó, contundente, sentando su firme postura.

Advertisement

CIUDAD

Advertisement

Seguir leyendo